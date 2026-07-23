Unesco inclui cidade da Crimeia na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo

A Unesco incluiu, nesta quinta-feira (23), na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo a antiga cidade de Quersoneso Táurica, na península da Crimeia, anexada pela Rússia desde 2014.

O sítio arqueológico mantém vestígios de uma cidade fundada no século V a.C. por gregos dórios às margens do Mar Negro, perto de Sebastopol. Foi considerado Patrimônio Mundial em 2013, pouco antes de as forças russas tomarem a península em 2014.

"As informações disponíveis, corroboradas por imagens de satélite, indicam que o sítio tem sido afetado por escavações não autorizadas, construções de grande envergadura e a remoção de artefatos", afirma uma nota da Unesco.

Durante uma reunião em Busan, na Coreia do Sul, o Comitê do Patrimônio Mundial considerou que o sítio está "ameaçado devido a uma perda significativa de autenticidade e integridade" decorrente de "novas construções" e de "amplas escavações arqueológicas".

"O bem, situado na Crimeia ucraniana, temporariamente ocupada pela Rússia, está constantemente ameaçado e sofre danos e destruição por parte das autoridades de ocupação russas", reagiu o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha.

O representante russo em Busan, Rinat Alyautdinov, declarou que seu país não reconhece a decisão, assegurou que a Rússia faz "o possível para preservar" o sítio e afirmou que "a principal ameaça que pesa sobre o local provém dos constantes ataques terroristas das forças armadas ucranianas".

O patrimônio cultural na Ucrânia sofreu uma grave devastação desde o início da invasão russa em 2022.

O último local emblemático danificado foi a Catedral da Dormição, na capital, atingida por um ataque aéreo russo em junho e também declarada Patrimônio Mundial.