Um 'jardim dentro do Garden': revelados novos detalhes do casamento de Taylor Swift

Uma apresentação da cantora Stevie Nicks, amigos do ensino médio e um "jardim dentro do Garden": novos detalhes sobre o casamento da superestrela do pop Taylor Swift e do craque do futebol americano Travis Kelce, em Nova York, foram revelados neste sábado (4).

A cantora e o tricampeão do Super Bowl da NFL, ambos de 36 anos, se casaram na sexta-feira no lendário Madison Square Garden (MSG) sob rígidas medidas de segurança, e seus cerca de 1.000 convidados supostamente tiveram de assinar acordos de confidencialidade.

A porta-voz da artista, Tree Paine, já tinha revelado em um comunicado na sexta-feira alguns detalhes da cerimônia. Ela disse que os irmãos dos noivos foram as testemunhas: Austin Swift, como acompanhante de honra dela, e Jason Kelce, como padrinho dele.

Tree também informou as marcas do figurino escolhido pelos noivos: roupas Christian Dior, sapatos Christian Louboutin e joias Cartier. Mas no sábado começaram a vazar outros detalhes sobre a cerimônia e a festa.

No programa de TV "Good Morning America", os apresentadores Robin Roberts, George Stephanopoulos e Michael Strahan comentaram sua experiência no chamado "casamento real" dos Estados Unidos.

Stephanopoulos, que foi assessor do ex-presidente Bill Clinton antes de migrar para o jornalismo há mais de duas décadas, disse que a cerimônia foi "tão íntima quanto podia ser, levando em conta que estava sendo celebrada no MSG", o emblemático ginásio esportivo nova-iorquino.

O casal criou "um jardim dentro do Garden, o que foi simplesmente magnífico", disse ele, em um jogo de palavras com o nome do ginásio e a palavra "garden", jardim em inglês.

"É difícil imaginar que um lugar tão grande e um casamento com tantas estrelas pudesse parecer tão pessoal e tão íntimo", acrescentou Stephanopoulos.

Roberts contou que os noivos haviam "redigido seus próprios votos" e Stephanopoulos mencionou que Swift e Kelce carregavam "caderninhos" com eles, enquanto o comediante Adam Sandler conduzia a cerimônia.

"Estavam lá seus vizinhos, seus amigos do ensino médio. Foi como qualquer casamento", disse Roberts, que também confirmou que Nicks cantou, como era esperado.

- "Incrível" -

Foi como "qualquer casamento", exceto pelo brilho estelar. Estava lá toda a nata do mundo do entretenimento e do esporte, como os cantores Selena Gomez e Ed Sheeran, a modelo Gigi Hadid, e os atores Hugh Grant e Bradley Cooper. Também foram convidados os colegas de time de Kelce e seu técnico Andy Reid, assim como a lenda da NFL Tom Brady, ex-marido da modelo Gisele Bündchen.

O diretor-executivo da rede de cinemas AMC, Adam Aron, publicou - e depois apagou - um relato detalhado da celebração no X.

"De algum modo, como num passe de mágica, alguém criou um jardim ao ar livre em um luxuoso retiro campestre", escreveu ele, segundo a Entertainment Weekly.

Ele descreveu os votos trocados pelos noivos como relatos "divertidos, pessoais, encantadores e comoventes" sobre como se conheceram e por que quiseram se casar.

O cantor Nelly publicou um vídeo no Instagram em que classificou o casamento como "incrível". No vídeo, Nelly usava um terno totalmente branco, enquanto sua esposa, a cantora Ashanti, ostentava um vestido extremamente brilhante.

Swift e Kelce anunciaram o noivado em agosto de 2025 em uma publicação no Instagram com a legenda: "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar".

A ganhadora de 14 prêmios Grammy vem de um ano excepcional graças ao sucesso de seu álbum, "The Life of a Showgirl", sua entrada no Hall da Fama dos Compositores e uma nova música na trilha sonora do filme "Toy Story 5".

Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, renovou o contrato para uma décima quarta temporada na Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). Ele também é coapresentador do popular podcast "New Heights" junto com o irmão, Jason.