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Segunda chance

"Você chegou como um anjo", escreve sobrevivente de terremoto na Venezuela a socorrista que o salvou

Morador de La Guaira foi resgatado por socorristas voluntários 30 horas após seu  prédio desabar devido aos tremores

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AFP

Margioni BERMÚDEZ

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