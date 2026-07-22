Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio após a retomada das hostilidades, em 7 de julho, entre Estados Unidos e Irã:

- Paquistão condena tentativas de arrastar a Arábia Saudita para a guerra -

O Paquistão, aliado próximo da Arábia Saudita na área de segurança e mediador entre Irã e Estados Unidos, condenou nesta quarta-feira (22) as ameaças dos rebeldes houthis do Iêmen contra o reino saudita e reiterou seu "apoio inabalável" ao parceiro.

Os houthis, apoiados pelo Irã, ameaçaram na segunda-feira (20) bloquear o tráfego marítimo saudita no mar Vermelho, rota alternativa ao já paralisado Estreito de Ormuz e também fundamental para o transporte mundial de hidrocarbonetos.

"As ameaças à navegação comercial e ao comércio com a Arábia Saudita são inaceitáveis, enquanto qualquer ato hostil contra embarcações de bandeira paquistanesa ou contra os interesses marítimos do Paquistão será considerado uma grave ameaça", afirmou Islamabad.

- Jordânia intercepta quatro mísseis iranianos -

O Exército jordaniano informou ter interceptado quatro mísseis iranianos nesta quarta-feira e que outros dois caíram em uma área desabitada, "sem causar vítimas nem danos materiais", enquanto Teerã intensificava seus ataques em toda a região.

- Dubai oferece descontos a moradores que levarem turistas -

Dubai oferecerá, até o fim de outubro, descontos e promoções no valor de mais de 800 dólares aos moradores que levarem amigos e familiares para visitar a cidade, informou o escritório de imprensa do emirado, em um momento em que os meses de guerra afetaram gravemente seu setor de turismo.

- Washington planeja anunciar acordo nuclear com Riade -

Os Estados Unidos planejam anunciar, nesta quarta-feira, um acordo com a Arábia Saudita que permitirá ao reino desenvolver um programa nuclear civil, segundo a imprensa americana.

Uma cláusula do acordo, que teria validade de 30 anos, prevê que empresas americanas construam um complexo de enriquecimento de urânio em território saudita, caso um estudo conjunto conclua que isso é justificável, informou o Wall Street Journal.

- EUA seguem "abertos" às negociações, afirma Rubio -

"Os Estados Unidos continuam abertos e dispostos a realizar negociações e conversas positivas e construtivas, desde que os compromissos assumidos sejam respeitados", afirmou nesta quarta-feira o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

"Se eles levarem isso a sério, nós também levaremos. Caso contrário, tomaremos as medidas necessárias para proteger nossos interesses e os de nossos aliados", acrescentou durante uma reunião com os chanceleres da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas.

- Rubio alerta para precedente "perigoso" em Ormuz -

Rubio também afirmou a seus colegas asiáticos que permitir ao Irã controlar o estreito de Ormuz criaria um precedente "perigoso", com consequências muito além do Oriente Médio.

"Se criarmos um precedente no Oriente Médio em que um Estado possa decidir controlar uma via marítima internacional, cobrar pedágio e destruir navios que não paguem, teremos criado um precedente muito perigoso que se repetirá em outras partes do mundo", advertiu.

- Novos ataques dos EUA contra o Irã -

Os Estados Unidos bombardearam alvos militares no Irã pela "décima primeira noite consecutiva", informou na terça-feira (21) o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

Segundo os militares americanos, os ataques, iniciados às 23h00 GMT (20h00 em Brasília), foram "planejados para continuar degradando a capacidade do Irã de ameaçar o transporte comercial no estreito de Ormuz".

Posteriormente, o sistema de defesa antiaérea foi acionado em Teerã, informou a televisão estatal iraniana.

- Trump oferece ajuda ao Líbano para buscar a paz com Israel -

O presidente americano, Donald Trump, prometeu na terça-feira ajudar "muito" o Líbano durante encontro na Casa Branca com o presidente Joseph Aoun, em um momento em que começa a ser implementado o acordo com Israel mediado por Washington.

Trump também autorizou a retomada dos voos diretos de companhias aéreas americanas para o Líbano, suspensos há mais de quatro décadas.

- Guerra já custou US$ 37,5 bilhões -

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou na terça-feira que a guerra contra o Irã já custou 37,5 bilhões de dólares (cerca de 208 bilhões de reais) aos Estados Unidos, um aumento de quase 30% em relação à estimativa anterior, de 29 bilhões de dólares (cerca de 161 bilhões de reais).

- Trump diz que EUA "não terminaram" campanha contra o Irã -

Trump afirmou que os Estados Unidos "ainda não terminaram de forma alguma" sua campanha contra o Irã e advertiu que o próximo alvo militar poderá ser um complexo nuclear subterrâneo secreto nas montanhas do centro da República Islâmica.