Última etapa do funeral do ex-líder iraniano Khamenei é realizada no Iraque

O caixão do aiatolá iraniano Ali Khamenei fará escalas, nesta quarta-feira (7), no Iraque para cortejos fúnebres nas cidades de Najaf e Karbala, que abrigam os santuários mais sagrados do islamismo xiita, antes de seu sepultamento em seu país de origem.

O Irã iniciou no sábado seis dias de cerimônias para se despedir de seu líder supremo, morto em 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra com Israel e Estados Unidos, após mais de três décadas no poder.

Os rituais incluem as homenagens no Iraque, um país de maioria xiita que mantém estreitas relações políticas e religiosas com o Irã.

As autoridades iraquianas decretaram feriado na quarta-feira e anunciaram um amplo dispositivo de segurança para as cerimônias, que devem começar às 06h (00h no horário de Brasília) na cidade santa de Najaf.

Os restos mortais do aiatolá chegaram na noite de terça-feira ao aeroporto internacional da cidade, onde foram recebidos pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, ao lado do primeiro-ministro do Iraque, Ali al Zaidi.

Um dos filhos de Khamenei, Mustafa, também esteve presente, embora seu outro filho, Mojtaba, seu sucessor como líder supremo, não tenha sido visto desde sua nomeação para o cargo em março.

Grandes multidões são esperadas nas cidades iraquianas, onde as ruas foram adornadas com faixas em homenagem ao aiatolá, grandes retratos e bandeiras iraquianas.

O cortejo fúnebre deverá percorrer seis quilômetros até o imponente santuário do imã Ali, genro do profeta Maomé. Depois, o caixão será levado a Karbala, mais ao norte, até o santuário do imã Hussein e de seu irmão Abbas.