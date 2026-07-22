UKMTO relata que navio-tanque foi atingido por projétil em área náutica saudita no Mar Vermelho

O comandante de um navio-tanque relatou que a embarcação foi atingida por um projétil desconhecido a 70 milhas náuticas a sudoeste de Al Shuqaiq, na Arábia Saudita, informou a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, 22.