UE: Kaja Kallas defende livre navegação, sem pedágio, no Estreito de Ormuz

A chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, defendeu a livre navegação no Estreito de Ormuz, em meio à retomada das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã.

"O Estreito de Ormuz deve permanecer aberto e com livre navegação, isso deve ser respeitado", afirmou Kallas, nesta segunda-feira, 13. Ministros das Relações Exteriores de países europeus devem discutir ainda nesta segunda a situação no Oriente Médio, segundo a dirigente do bloco continental.