UE condena agressão contra dois diplomatas da Embaixada da França em Teerã

A União Europeia (UE) condenou nesta terça-feira (28) a agressão contra dois diplomatas da Embaixada da França em Teerã, praticada pelas forças de segurança iranianas no dia 19 de julho.

"Tais atos constituem uma violação flagrante das Convenções de Viena e colocam em risco a própria condução das relações diplomáticas", disse a Comissão Europeia em comunicado. "A UE se solidariza com a França e pede ao Irã que responsabilize os autores e cumpra integralmente seus compromissos internacionais".

Os dois diplomatas retornaram a Paris na quarta-feira, 22. Um deles com um corte visível na testa. Os membros da equipe da embaixada francesa no Irã enfrentaram um interrogatório de quatro horas - durante o qual um deles foi espancado - com o objetivo de extrair informações ou talvez forçar confissões, informou o Le Monde.