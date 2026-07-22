UE autoriza com condições a aquisição da Warner pela Paramount

A União Europeia (UE) autorizou nesta quarta-feira (22), com condições, a aquisição do estúdio de Hollywood Warner Bros Discovery (WBD) pelo conglomerado americano Paramount Skydance, um passo regulatório importante para essa grande operação.

Essa compra, que avalia a WBD em cerca de 110 bilhões de dólares (555,60 bilhões de reais), incluindo a dívida, recebeu o aval de Bruxelas graças aos compromissos do comprador para preservar a concorrência no mercado europeu de cinema.

A Paramount prometeu retirar-se, no prazo de 13 meses após a aquisição, da sociedade de distribuição internacional de filmes UIP.

O grupo detém, em conjunto com sua concorrente Universal Pictures, essa distribuidora cinematográfica com sede em Londres, o que despertava preocupação entre os exibidores de cinema.

Ao conceder à UIP a distribuição dos filmes produzidos pela Warner, além dos da Paramount e da Universal, a aquisição "teria levado a condições de distribuição e locação menos favoráveis para os operadores de salas de cinema, em detrimento dos consumidores", explicou a Comissão Europeia.

No entanto, a retirada anunciada da Paramount, acompanhada de outras concessões - como o compromisso de não voltar a se associar à Universal durante dez anos - permitiu dissipar as preocupações do Executivo europeu.

"Esses compromissos resolvem plenamente os problemas de concorrência detectados pela Comissão, ao garantir que os filmes do grupo resultante da fusão não serão distribuídos conjuntamente com os da Universal ou da Disney", ressaltou.

Essa autorização constitui uma etapa-chave para uma operação que deve dar origem a um novo gigante americano da comunicação.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia dado seu sinal verde, mas a operação ainda depende da autorização do Reino Unido, que pode ser mais difícil de obter.

A aquisição permitiria à família Ellison, proprietária da Paramount Skydance e próxima de Donald Trump, controlar dois canais de informação (CBS News e CNN), dois grandes estúdios cinematográficos (Paramount Pictures e Warner Bros), e duas plataformas de streaming (Paramount+ e HBO Max).