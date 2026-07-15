Ucrânia relata três mortos em ataques russos contra barcos mercantes

Autoridades ucranianas relataram que ataques russos contra um navio civil em um porto da região de Odessa e contra dois barcos que navegavam no Mar Negro deixaram três mortos nesta terça-feira.

"Durante a noite, o inimigo lançou um novo ataque contra instalações portuárias na região de Odessa. Um drone inimigo atingiu um navio civil com bandeira das Ilhas Marshall", publicou no aplicativo Telegram o chefe da administração militar da região, Oleg Kiper. "Houve um incêndio a bordo. Infelizmente, duas pessoas morreram."

Mais cedo, Kiper informou na mesma plataforma que dois navios de carga, com bandeiras de Tanzânia e Libéria, haviam sido atingidos por bombardeios russos no Mar Negro. "O capitão de um dos navios perdeu a vida", anunciou, acrescentando que os outros 11 marinheiros foram evacuados, e que três deles ficaram feridos.

Kiper ressaltou que os dois barcos atacados no Mar Negro navegavam nos corredores previstos para a exportação de grãos ucranianos.

O Exército russo bombardeia regularmente a infraestrutura portuária ucraniana, principalmente na região de Odessa. Já as forças ucranianas intensificaram nos últimos dias seus ataques a navios no Mar de Azov, uma via de transporte importante para os produtos agrícolas russos exportados e para o abastecimento da Crimeia anexada.