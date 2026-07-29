Ucrânia busca evitar piora de tensões com Irã após ataque a embarcação no Mar Cáspio

Os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e do Irã conversaram por telefone nesta terça-feira, 28, com ambos os lados dando declarações de que querem evitar um aumento das tensões, após um ataque ucraniano a uma embarcação iraniana no Mar Cáspio.

O chanceler ucraniano, Andriy Sybiga, escreveu no X que teve uma "conversa franca" com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi. "Diplomacia é ter uma conversa direta, mesmo quando é difícil. Ressaltei que nosso objetivo é evitar uma escalada desnecessária", disse Sybiga.

Araghchi confirmou a conversa e disse que foi assegurado por Sybiga de que o ataque a um navio iraniano foi não intencional e que a Ucrânia não busca uma escalada. O chanceler iraniano também afirmou que não busca elevar as tensões, mas deixou claro que qualquer ataque é inaceitável e a Ucrânia deve reparação pelas perdas.