Ucrânia atingiu centros logísticos que forneciam drones e equipamentos para Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quarta-feira, 22, que operações de longo alcance do país atingiram com sucesso alvos importantes nas regiões russas de Krasnodar e Stavropol.

Os alvos atingidos foram centros logísticos envolvidos no fornecimento do exército russo com componentes de drones, equipamentos de navegação e outros materiais - assim como outro depósito de petróleo, disse o presidente ucraniano em registro no X.

Krasnodar está localizada às margens do rio Kuban, no sul da Rússia Europeia. Stavropol é uma cidade no sudoeste da Rússia.

Nas águas do Mar Negro e do Mar de Azov, um petroleiro e quatro navios cargueiros da frota paralela da Rússia também foram atingidos, completou.

"Estamos, com toda a justiça, trazendo a guerra de volta para casa - para a Rússia. A paz é necessária, e a Ucrânia apresentou à parte russa todas as propostas possíveis. Eles devem ser forçados a recorrer à diplomacia", disse Zelensky.