A Ucrânia realizou na madrugada deste sábado, 25, um ataque a uma cidade ocupada pela Rússia na região de Zaporizhzhia. Segundo autoridades locais, nomeadas pelo Kremlin, o ataque deixou oito pessoas mortas e 14 feridas.

De acordo com agências internacionais de notícias, a cidade de Kyrylivka foi a mais atingida. Rússia e Ucrânia, em guerra desde que o Kremlin iniciou a ofensiva por territórios ucranianos, têm intensificado seus ataques o que elevou o número de vítimas civis.