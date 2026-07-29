Turquia enfrenta grandes incêndios florestais perto das praias turísticas

Os bombeiros turcos combatem incêndios florestais perto das praias turísticas no sul do país nesta quarta-feira (29), o que forçou centenas de pessoas a abandonarem o local, informaram autoridades locais.

Centenas de bombeiros combatiam o maior incêndio na província de Mugla, com mais de 20 aviões e helicópteros lançando água sobre as chamas, informou o Ministério da Agricultura.

A mídia turca noticiou que a principal rodovia que liga a cidade turística de Antalya à cidade litorânea de Fethiye foi fechada devido à fumaça.

A emissora de televisão NTV informou que o acesso às ruínas de Olympos, na província de Antalya, também foi bloqueado.

Na província de Mugla, o incêndio começou em uma área agrícola e se espalhou para uma floresta, segundo o gabinete do governador provincial.

O gabinete acrescentou que 202 moradores e alguns pacientes hospitalizados foram retirados dali.

Outro grande incêndio queimava na região de Balikesir, na costa do Mar Egeu, ao longo da estrada que liga Izmir, a terceira maior cidade do país, à região de Dardanelos.

A Turquia enviou dois aviões à Espanha para ajudar no combate aos incêndios florestais e outros dois para a França, que também enfrenta incêndios em suas florestas.