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Lesão genital 
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Turista sofre acidente enquanto fazia cruzeiro no Caribe e tem de pagar R$ 250 mil por socorro; veja vídeo 

Passageira deverá desembolsar pelo atendimento e transporte após lesão durante atividade em ilha de Honduras

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Zero Hora

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