Kirsten Lindsey participava de um salto no mar uma ilha de Honduras. Reprodução / Divulgação / Facebook: Blake Ford / GoFundMe.com

Uma norte-americana sofreu uma lesão genital durante passeio em uma ilha de Honduras, uma das paradas de um cruzeiro pelo Caribe. Segundo o g1, ela teve que desembolsar US$ 50 mil, equivalente a cerca de R$ 250 mil, para cobrir os custos do socorro.

Kirsten Lindsey estava com o marido Blake Ford, que estava gravando o momento em que a mulher saltou no mar, com ajuda de uma corda.

Nas imagens, é possível perceber que a perna de Kirsten ficou presa em uma corda secundária. O momento da atividade foi compartilhado nas redes sociais.

Veja vídeo abaixo:

Segundo o marido de Kirsten, a dor se intensificou apenas horas depois do ocorrido.

— Kirsten, sendo a corajosa que é, voltou rindo da dor, e achamos que não era nada mais do que um arranhão — relatou o marido nas redes sociais.

— Quando chegamos de volta ao porto, a dor tinha piorado tanto que ela precisou de uma cadeira de rodas só para chegar ao nosso quarto — acrescentou.

Ela foi levada ao pronto-atendimento do navio, mas o quadro se agravou por conta de um inchaço na área. Os médicos então recomendaram que ela fosse levada a um hospital na Flórida, nos Estados Unidos, para receber o tratamento adequado.

— Foi então que me disseram que haveria um depósito de US$ 20 mil, e outros US$ 30 mil a serem pagos na chegada aos EUA — afirmou Ford.

O custo cobria, além do atendimento médico, a viagem até os EUA. O casal foi levado de barco até Costa Maya, no México. De lá, uma ambulância os transportou até o aeroporto, onde embarcaram em um avião com destino à Flórida.

Já nos Estados Unidos, segundo relatou também a mãe de Kirsten, os médicos removeram um coágulo "do tamanho de uma bola de beisebol" que havia se formado na região.

O marido afirmou ainda que o cruzeiro cobrou pelo tempo em que a esposa passou na enfermaria do navio.

— Depois de algumas horas lá, perguntei sobre o custo e se o seguro cobria alguma coisa. Disseram-me que não, e que somente a enfermaria custava US$ 75 por hora — contou.

A família fez uma vaquinha online para conseguir ajuda para pagar o valor. Até o meio-dia desta quinta, havia sido arrecadado 90% do valor.

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O que diz a empresa

Segundo o jornal britânico The Sun, um porta-voz da Carnival, empresa responsável pelo cruzeiro em que o casal viajava, afirmou que o acidente não ocorreu dentro das dependências do navio, mas que a empresa prestou assistência à vítima.