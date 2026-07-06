Trump volta a atacar Meloni em rede social às vésperas da cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mirar a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, em uma publicação na Truth Social às vésperas da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que começa nesta terça-feira, 7, em Ancara (Turquia). Sem texto adicional, Trump compartilhou uma foto em que Meloni aparece olhando para ele durante um encontro e escreveu, em letras maiúsculas: "É NECESSÁRIA UMA ORDEM DE RESTRIÇÃO".

A postagem amplia a série de ataques públicos de Trump à premiê italiana nas últimas semanas, período em que os dois trocaram críticas sobre a relação bilateral e o papel da Itália na aliança militar.

No mês passado, Trump afirmou que Meloni teria "implorado" por uma foto durante a cúpula do G7, declaração classificada pela líder italiana como "completamente inventada". Posteriormente, o republicano voltou a criticá-la, alegando que sua popularidade estaria em queda e acusando Roma de não colaborar com os EUA na campanha militar contra o Irã, especialmente ao negar o uso de bases italianas. Meloni respondeu que os ataques eram "constantes e injustificados" e ressaltou que "a Itália continua a ser uma nação soberana".

A nova provocação ocorre em um momento delicado para a Otan. Trump tem pressionado os aliados a elevar os gastos com defesa para 5% do Produto Interno Bruto (PIB) e cobrado maior "lealdade" dos países-membros. Na véspera da reunião da aliança, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, pediu que os integrantes apresentem planos "claros, concretos e críveis" para cumprir a meta de investimentos militares.