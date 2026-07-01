Trump se defende sobre aumento bilionário de patrimônio: 'Todo mundo está lucrando'

Um dia após um relatório apontar que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump acrescentou ao menos US$ 2,2 bilhões ao seu patrimônio desde que retornou à Casa Branca, o presidente americano se defendeu ao ser questionado sobre o tema.

"Temos fundos que administram o meu dinheiro", disse Trump a repórteres nesta quarta-feira, 1º, na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland. "Ganhei muito dinheiro antes de me tornar presidente, e eles investem meu dinheiro. Eu não falo com eles. Nunca. Nem sequer converso com eles."

Trump também afirmou que teve "uma ótima carreira nos negócios". Questionado sobre as críticas de que estaria usando a presidência para lucrar, o republicano respondeu: "Vocês sabem por que estou lucrando? Porque o mercado de ações está subindo. Todo mundo está lucrando."

"Então, todos nós estamos lucrando. Eu estou lucrando porque tenho muito patrimônio e muito dinheiro em caixa", acrescentou.

A declaração ocorreu um dia após a divulgação do relatório financeiro obrigatório de Trump referente a 2025. Uma análise do jornal The New York Times mostrou que o republicano obteve um lucro extraordinário em seu primeiro ano de volta à Casa Branca, incluindo cerca de US$ 1,4 bilhão proveniente dos negócios de criptomoedas de sua família.

No total, o presidente arrecadou pelo menos US$ 2,2 bilhões, valor que inclui outras partes de seu vasto patrimônio, como ativos imobiliários. Isso se compara a um mínimo de US$ 622 milhões que suas empresas arrecadaram em todo o ano de 2024, antes de ele retornar à presidência.

Trump é frequentemente acusado de conflitos de interesse, especialmente após investir em moedas digitais. Desde que assumiu o cargo, ele tomou medidas para desregulamentar o setor, o que impulsionou a alta dos preços dos ativos.

A Casa Branca rejeita as acusações. "Nem o presidente nem sua família jamais se envolveram nem jamais se envolverão em conflito de interesses", afirmou a subsecretária de Imprensa Sênior, Anna Kelly, em comunicado enviado à Agence France-Presse (AFP).