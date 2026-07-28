Trump reafirma que EUA "terminarão o trabalho" no Irã se Teerã não fechar acordo nuclear

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que este é "um bom momento" para o Irã fechar um acordo nuclear com Washington e voltou a ameaçar uma ação militar caso as negociações fracassem. Em entrevista à Fox News, Trump disse que Teerã "essencialmente concordou" em não desenvolver armas nucleares, mas ressaltou que o compromisso ainda precisa ser formalizado.

"Se não tivermos um acordo com o Irã, voltaremos e terminaremos o trabalho", declarou. O presidente acrescentou que, se Teerã rejeitar um entendimento, "em duas horas as principais pontes do Irã serão destruídas", embora tenha afirmado que preferiria evitar ataques contra pontes e usinas de energia.

Trump também voltou a dizer que o Irã "entende que nunca terá uma arma nuclear" e afirmou que Washington chegou a ter um princípio de acordo com o país, mas "não pode mais permitir que eles quebrem acordos". Segundo ele, os EUA poderão tomar a montanha Pickaxe caso as negociações fracassem. "Sei exatamente o que está acontecendo lá. Não é um grande problema", disse, referindo-se ao local.

O presidente afirmou ainda que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "quer continuar envolvido" nos assuntos relacionados ao Irã e sugeriu que, se ele não fosse presidente dos EUA, "Israel não existiria hoje", insinuando que o país teria sido alvo de um ataque nuclear iraniano. Os dois líderes terão uma reunião bilateral na Casa Branca ainda nesta terça, às 12h (de Brasília).

Sobre o Estreito de Ormuz, Trump declarou que "nós controlamos o estreito, não o Irã" e acrescentou que "passam por Ormuz apenas os navios que queremos que passem".