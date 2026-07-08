Trump publica vídeo de suposto bombardeio ao Irã

Imagens mostram explosão em área urbana. Truth Social: @realdonaldtrump / Reprodução

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump compartilhou nas redes sociais, na noite de terça-feira (7), um vídeo de suposto ataque ao Irã. As imagens mostram explosões em uma área urbana, mas o republicano não deu detalhes sobre o bombardeio ou especificou a localização.

Na publicação, compartilhada na rede Truth Social, Trump deixou a legenda em branco. Um minutos depois de publicar o vídeo, o republicano repostou o comentário de um seguidor insinuando que as imagens mostram um "ataque massivo ao Irã".

Na terça-feira, os Estados Unidos atacaram diferentes regiões do território iraniano. O governo norte-americano afirma que a ofensiva é uma resposta ao bombardeio de três navios comerciais que navegam pelo Estreito de Ormuz.

Já na madrugada desta quarta-feira (8), a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter bombardeado 85 bases militares norte-americanas espalhadas entre o Bahrein e o Kuwait, no Oriente Médio. Um drone dos Estados Unidos também teria sido abatido na ofensiva.

Veja o vídeo