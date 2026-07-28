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Trump alega interferência do Brasil na economia dos EUA e prorroga sanções por um ano 

Na prática, a decisão não altera o tarifaço, pois a ordem executiva foi anulada pela Suprema Corte em fevereiro deste ano

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