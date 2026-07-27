Trump pressiona Senado a cancelar recesso, aprovar o Save America Act e eliminar Filibuster

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o líder da maioria do Senado, John Thune, não deve permitir a abertura do recesso até a aprovação do Save America Act ou, "melhor ainda", até acabar com o Filibuster. O Save America Act é uma proposta de lei que exige prova documentada de cidadania americana ao se registrar para votar em eleições federais, enquanto o Filibuster é uma tática para obstruir uma proposta legislativa por meio de "discursos intermináveis".

Em post na rede social Truth, Trump justificou que as medidas devem ser tomadas para que os republicanos possam aprovar rapidamente "tudo o que sempre sonharam", incluindo um "Save America Act completo e contundente, o orçamento e o desastre sempre iminente do teto da dívida".