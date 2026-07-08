Trump posta vídeos de bombardeios na Truth e renova ameaça contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite desta quarta-feira, 8, vídeos que ele atribuiu a danos na infraestrutura do Irã, supostamente causados pelos bombardeios americanos iniciados nesta quarta contra o país persa.

Trump escreveu na Truth Social que os ataques são uma "retaliação pelo bombardeio de navios realizado ontem pelo Irã" e que, se os iranianos voltarem a atacar, a resposta "será muito pior".

Nas imagens, é possível ver explosões na cidade de Chabahar, onde, nesta noite, partes do sistema de energia foram cortadas e uma torre de tráfego marítimo sofreu danos. Trump também postou três vídeos de explosões em regiões costeiras, porém não há confirmação de quando e onde os bombardeios foram realizados.

A mídia iraniana tem relatado diversas explosões em regiões portuárias do Irã após o anúncio dos bombardeios pelos Estados Unidos.