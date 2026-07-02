Trump pede o fim das 'matanças sem sentido' na Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, quer um acordo de paz para acabar com as "matanças sem sentido" na Ucrânia, disse uma autoridade americana nesta quinta-feira (2), depois que um bombardeio russo massivo contra Kiev deixou pelo menos 21 mortos.

"O presidente Trump tem um coração humanitário e quer que esta guerra seja resolvida para que as matanças sem sentido acabem", disse o funcionário americano à AFP.

O bombardeio massivo durante a noite destruiu prédios residenciais na capital ucraniana e forçou dezenas de milhares de pessoas a buscar refúgio.

Antes de retornar ao cargo no ano passado, Trump disse que poderia resolver a guerra na Ucrânia em 24 horas, mas os esforços dos EUA para intermediar um cessar-fogo entre Moscou e Kiev fracassaram até agora.

Zelensky pediu nesta quinta-feira a seus aliados que agilizem a ajuda para a defesa aérea de seu país devastado pela guerra.

Os líderes da Otan devem se reunir em Ancara na próxima semana e espera-se que Trump compareça.