Trump muda de tom e elogia Meloni antes de cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigiu, nesta terça-feira (7), palavras gentis à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ao afirmar que é "uma boa pessoa, na verdade", após o recente confronto verbal entre ambos.
"É uma boa pessoa, na verdade", respondeu o presidente americano a uma pergunta dos jornalistas antes do início da cúpula da Otan em Ancara, na qual ambos os dirigentes irão se encontrar.
"Gosto dela, mas acho que ela cometeu um erro", comentou Trump, antes de acrescentar: "Simplesmente não esteve do nosso lado e isso não me agradou", em referência à recusa de Meloni em se juntar ao ataque americano-israelense contra o Irã.
Após o duro confronto de declarações do mês passado sobre este assunto, o mandatário americano voltou a atacar a dirigente italiana na noite de domingo (5) em sua plataforma Truth Social, onde publicou uma imagem manipulada na qual Meloni aparece olhando para ele com expressão de espanto, acompanhada da mansagem: "ORDEM DE AFASTAMENTO EXIGIDA".
Meloni, que se absteve de fazer comentários, já havia sido alvo, em junho, do presidente americano, que afirmou -sem apresentar provas- que a líder de extrema direita italiana havia lhe pedido que tirasse uma foto com ela durante uma cúpula do G7 alguns dias antes.
Anteriormente, Trump havia afirmado que Meloni "está indo mal na Itália" e que "está perdendo popularidade".
Por sua vez, o ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, que acompanhará Meloni na quarta-feira (8) na cúpula da Otan, afirmou que "o essencial é preservar as relações transatlânticas".
"O importante é manter a unidade da Aliança Atlântica e do mundo ocidental", declarou à Sky TG24.
* AFP