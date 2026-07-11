Trump: Fiz um perfeito exame físico e solicitei outro teste cognitivo

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou em uma postagem na Truth Social que passou por exames físicos e solicitou novo exame cognitivo, tendo se saído muito bem em ambos.
"Acabei de fazer um exame físico perfeito no Walter Reed, que faço a cada seis meses, e solicitei outro teste cognitivo, o único presidente a fazer isso, três vezes, e tirei nota máxima em todos - acertei todas as perguntas", afirmou, acrescentando que "poucas pessoas em Washington, D.C., seriam capazes disso".
Os comentários foram feitos em meio a críticas à jornalista do The New York Times Maggie Haberman, a quem Trump chama de pejorativamente de "Maggot Hagerman", alegando que ela fez coberturas sobre ele por dez anos "de forma incorreta" e classificando seu livro como "uma piada".