Trump: Fiz um perfeito exame físico e solicitei outro teste cognitivo

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou em uma postagem na Truth Social que passou por exames físicos e solicitou novo exame cognitivo, tendo se saído muito bem em ambos.

"Acabei de fazer um exame físico perfeito no Walter Reed, que faço a cada seis meses, e solicitei outro teste cognitivo, o único presidente a fazer isso, três vezes, e tirei nota máxima em todos - acertei todas as perguntas", afirmou, acrescentando que "poucas pessoas em Washington, D.C., seriam capazes disso".