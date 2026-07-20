Trump elogia rede varejista por anúncio de corte temporário de preços

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a rede de supermercados Giant Eagle pela decisão de reduzir os preços de mais de 300 produtos até o feriado do Dia do Trabalho, no início de setembro, pelo calendário americano.

Em publicação na rede Truth Social na noite de domingo, 19, Trump afirmou que a medida ajudará famílias trabalhadoras e que outras redes devem seguir o exemplo da Giant Eagle e do Walmart, que já havia feito um anúncio semelhante.

"Continuaremos reduzindo os preços - tal como fizemos com o petróleo, a gasolina, os ovos e os medicamentos prescritos, itens cujos custos estão caindo RAPIDAMENTE após o desastre que herdamos do 'Sleepy Joe' Biden", afirmou.

Mudanças climáticas

Em outra publicação, Trump criticou os manuais científicos usados pela Justiça americana em processos sobre mudanças climáticas e determinou uma revisão do material. Segundo o presidente, as referências teriam sido produzidas pela Academia Nacional de Ciências e usadas por juízes em decisões de casos de grande impacto econômico. O material, porém, conteria informações "fraudulentas, enviesadas e enganosas", que estariam "totalmente desacreditadas".

"A Academia tem sido comandada por democratas de esquerda radical que, como se constatou, publicaram manuais fraudulentos, tendenciosos e enganosos sobre as mudanças climáticas", disse o presidente americano. "Os juízes federais da nossa nação merecem fatos e ciência, não fraudes políticas e pseudociência climática. Diante dessa VERDADE, determino que as autoridades federais responsáveis analisem essa conduta."