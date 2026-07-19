Trump elogia potencial postura de Burnham sobre exploração de petróleo no Mar do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o futuro primeiro-ministro do Reino Unido Andy Burnham, citando supostas declarações de que o político pretende abrir completamente a exploração de petróleo do Mar do Norte.

"O povo de Aberdeen, na Escócia, está dançando nas ruas porque o novo primeiro-ministro, Andy Burnham, declarou que vai abrir completamente a inestimável exploração de petróleo do Mar do Norte! É uma das maiores fontes de petróleo de qualidade da Terra", escreveu Trump em registro na Truth Social neste domingo (19).

Os comentários ocorrem após a imprensa britânica, incluindo a BBC, citar que Burnham anunciará planos para novas perfurações de petróleo e gás no Mar do Norte após assumir o cargo de premiê.

Para Trump, a decisão transformará o Reino Unido, de "um desastre assolado pela pobreza, em um dos países mais ricos do mundo".

"A Grã-Bretanha paga bilhões de dólares por ano à Noruega para comprar seu petróleo, que eles obtêm de uma parte menos valiosa do Mar do Norte - que ridículo é isso!", comentou Trump.

De acordo com a BBC, no centro do debate estão dois campos de petróleo e gás na Escócia - Rosebank e Jackdaw - que foram aprovados pelos reguladores em 2022 e 2023, durante o então governo conservador, mas foram revogados em 2025 após uma contestação judicial.

Os planos provavelmente não serão anunciados no discurso de posse de Burnham amanhã, já que uma fonte próxima ao futuro premiê disse que nenhuma decisão final nessa área foi tomada, segundo a BBC.