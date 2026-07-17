Trump elogia parceria com a Venezuela e diz que a CIA divulgará plano de Maduro sobre eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta quinta-feira, 16, a aproximação com a Venezuela, ocorrida após a ação militar que capturou o então ditador Nicolás Maduro, no início do ano. Segundo Trump, a Agência Central de Inteligência (CIA) divulgará dados que comprovam que o ex-líder venezuelano influenciou o processo eleitoral nos Estados Unidos.

"Vencemos na Venezuela e agora eles estão trabalhando em conjunto com Washington para disponibilizar 'milhões e milhões' de barris de petróleo", disse Trump, em pronunciamento.