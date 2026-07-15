Trump: elevaremos ataques contra Irã até a próxima semana, incluindo infraestrutura de energia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que ampliará ataques contra o Irã nos próximos dias, em entrevista NA terça-feira, 14 à Fox News. "Na semana que vem, a situação ficará muito pior para eles, porque vamos avançar para infraestrutura de eletricidade, pontes, a não ser que negociem conosco. Eles não tem escolha a não ser fazer um acordo", disse.

O republicano ressaltou que os ataques cessarão somente quando ele definir que já foram "o suficiente". "Vou guardar alvos de energia, mas, em último caso, vou atingi-los, sim", frisou. "Temos que negociar por meio da força, e a única força é a militar".

Apesar disso, Trump disse ter feito um "tremendo progresso" contra o Irã e completado seus objetivos de guerra, principalmente o de impedir que tenham uma arma nuclear. "Se formos embora agora, levará ao Irã mais de 20 anos para reconstruírem o que eles têm", afirmou, embora tenha reconhecido que os iranianos ainda possuem "alguma capacidade de luta".

Questionado, o presidente defendeu que os americanos possuem recursos o suficiente para destruir estoques subterrâneos de mísseis e urânio do Irã, ainda que existam dúvidas sobre a capacidade dos EUA de atingir uma área tão profunda. "Só precisamos de alguns minutos para atingi-los, não precisamos invadir por terra", disse, ao ser apresentado com imagens de satélite mostrando que as entradas dos estoques foram fechadas com concreto pelo regime persa.