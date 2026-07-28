Trump e Netanyahu se encontram nesta terça-feira (28) em Washington

A reunião entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira, 28, será a primeira desde que os dois líderes iniciaram uma guerra conjunta contra o Irã e representa uma oportunidade para Netanyahu amenizar as tensões em sua relação com Trump.

Os dois líderes planejam discutir o acordo que os EUA e Israel assinaram com o Líbano sobre a guerra entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, bem como a expansão dos Acordos de Abraão, segundo uma autoridade da Casa Branca que falou sob condição de anonimato.

O encontro ocorre em um momento em que ambos enfrentam pressões crescentes em seus países. Netanyahu busca a reeleição e enfrenta dificuldades políticas, em parte devido à deterioração de sua relação com Trump. Trump, por sua vez, está sob pressão para encerrar uma guerra impopular que causou estragos econômicos e elevou os preços antes das eleições de meio de mandato, marcadas para novembro. Fonte: Associated Press.