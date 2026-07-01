Trump diz ter recebido mais de US$ 1 bi com criptomoedas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (1º) ter obtido cerca de 1,2 bilhão de dólares (cerca de 6,2 bilhões de reais) em receita com negócios de sua família envolvendo criptomoedas no ano passado.

O mandatário argumentou que "todo mundo está obtendo lucros" durante seu mandato.

"Vocês sabem por que estou tendo lucros? Porque a bolsa está subindo, todo mundo está obtendo ganhos", argumentou Trump aos jornalistas enquanto se prepara para realizar seu primeiro voo em um novo avião Air Force One, presente do Catar.

Questionado pelas críticas de quem sustenta que ele usa seu cargo para enriquecer, o presidente bilionário afirmou que seus lucros são colocados em fundos de investimentos às cegas para garantir que não possa se aproveitar de sua posição.

"Eu não me envolvo nas minhas finanças pessoais, temos gestores que administram meu dinheiro", disse Trump. "Eu ganhei muito dinheiro antes de ser presidente, e eles investem meu dinheiro, e eu não converso com eles".

Trump insistiu também que sua riqueza se deve à sua carreira anterior como incorporador imobiliário e homem de negócios.

Mas os ganhos mencionados estão relacionados a projetos de criptomoedas lançados durante 2025, quando ele voltou à Casa Branca.

"Todos estamos obtendo lucros. Eu obtenho lucros porque tenho muito dinheiro e muito dinheiro em espécie", se defendeu.

Segundo relatórios financeiros publicadas na terça-feira (30) pelo Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos, Trump recebeu quase 550 milhões de dólares (aproximadamente 2,8 bilhões de reais) por seus vínculos com a startup World Liberty Financial em 2025.

A World Liberty Financial (WLF) foi cofundada em setembro de 2024 pelos filhos de Trump e pelo filho do enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Os relatórios, de 927 páginas, também mencionam 635 milhões de dólares (cerca de 3,2 bilhões de reais) em royalties recebidos sob um acordo de licença relacionado à criptomoeda $TRUMP, lançada horas antes da posse do presidente em janeiro de 2025.

Os negócios do presidente no setor das criptomoedas são o principal motivo de sua fortuna pessoal ter triplicado, de 2,3 bilhões de dólares (12 bilhões de reais) para 6,5 bilhões (33,6 bilhões de reais) entre 2024 e 2026, segundo a Forbes.

Durante seu mandato, Trump implementou medidas para desregular o setor e fez com que os preços desses ativos disparassem.

A Casa Branca afirmou que ele "transformou com orgulho os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas".