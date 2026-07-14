Trump diz ter desistido de pedágio no Estreito de Ormuz

Trump recuou de pedágio em Ormuz em texto publicado na plataforma Truth Social. Kamil Krzaczynski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14) que acordos comerciais com os países do Golfo substituirão a taxa de 20% que ele havia proposto para a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz. Apesar da decisão, o bloqueio naval previsto anteriormente ao estreito seguirá de pé

"Com base em conversas altamente produtivas com lideranças do Oriente Médio, decidi substituir a Taxa de Reembolso aos Estados Unidos de 20% por acordos comerciais e de investimento que os vários países do Golfo realizarão com os Estados Unidos", afirmou em uma publicação na rede Truth Social.

Embora o presidente americano tenha recuado do pedágio, o bloqueio está mantido a todos os portos e áreas costeiras do Irã. A medida no estreito veio após a intensificação do conflito nos últimos dias, com bombardeios de ambos os lados.

O Irã considera os Estados Unidos responsáveis pelo "retorno da insegurança" à região, e a Guarda Revolucionária, o exército ideológico iraniano, os acusa de colocar em risco o abastecimento mundial de petróleo. A commodity disparou nesta terça-feira, chegando a US$ 86 o barril.

Cessar-fogo ameaçado

A guerra foi desencadeada em 28 de fevereiro pela ofensiva israelense-americana contra o Irã. Após o cessar-fogo alcançado em abril, os Estados Unidos e o Irã assinaram, em 17 de junho, um protocolo de acordo que previa 60 dias de trégua para negociar o fim do conflito.

Trump declarou na semana passada que o cessar-fogo "terminou" devido aos ataques iranianos contra navios em Ormuz. As hostilidades recentes também fizeram o protocolo de acordo ruir.

— Não há dúvida de que esse acordo está em crise. Mas o Irã nunca foi o primeiro a descumprir seus compromissos — declarou na segunda-feira (13) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, em coletiva de imprensa em Teerã.

As conversas diplomáticas com os mediadores Catar, Paquistão e Omã continuam com o objetivo de "evitar uma escalada" com os Estados Unidos, acrescentou.

— Que o protocolo de acordo esteja morto ou vivo é irrelevante, dadas as suas várias interpretações. Ambas as partes precisam chegar a termos mais claros — afirma Bader Al Saif, especialista da Universidade do Kuwait.

O documento previa a reabertura do estreito, embora Teerã só permitisse um único corredor de navegação ao longo de sua costa e ameaçasse os navios que se desviavam dessa rota.