Trump diz que Venezuela não está ainda pronta para eleições, mas fez "muitos avanços"

A Venezuela ainda não está pronta para eleições, mas fez "muitos avanços", declarou nesta sexta-feira (24) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A presidente Delcy Rodríguez assumiu o poder de forma provisória em janeiro, após a derrubada de Nicolás Maduro, agora preso em Nova York à espera de julgamento. Enquanto isso, a oposição exige que se acelerem as negociações para a convocação de eleições.

"No que diz respeito às eleições na Venezuela, eles ainda não estão preparados para elas, mas, puxa, houve muitos avanços", declarou o presidente a jornalistas no Salão Oval. Segundo Trump, "Delcy tem feito um trabalho fantástico".

"A quantidade de petróleo que está saindo da Venezuela neste exato momento, mesmo antes de todas as grandes companhias se prepararem para ir para lá", comentou o presidente. "É um território muito fértil", acrescentou.

O presidente americano deu rapidamente seu aval ao levantamento das sanções contra a Venezuela assim que o novo governo decidiu acatar suas condições.

Washington mostra-se satisfeito com a colaboração venezuelana, em especial no setor petrolífero, em meio à crise no Golfo e à guerra com o Irã, que levou o preço do petróleo a patamares muito elevados.

Trump coloca a Venezuela como "exemplo" do que se pode alcançar em Cuba, a ilha comunista a 145 km da costa da Flórida que ele ameaça regularmente com algum tipo de ação militar, ao mesmo tempo em que impõe drásticas sanções.

"Sou muito popular na Venezuela porque estamos devolvendo uma economia tremenda ao país", declarou o republicano.

A oposição política venezuelana denuncia que ainda há centenas de presos atrás das grades e que figuras do governo continuam nas listas dos mais procurados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Trump já lançou em algumas ocasiões, por meio de sua plataforma Truth Social, a ideia de que a Venezuela se torne o 51º estado de seu país.