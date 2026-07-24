Trump diz que UE pagará "preço muito alto" por multa ao Google

O presidente Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira (24) impor tarifas à União Europeia e abrir uma investigação comercial formal em resposta à mais recente sanção antitruste aplicada por Bruxelas contra o Google.

Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que o bloco europeu "pagará um preço muito alto por essa conduta ilegal e altamente antiética, sobre a qual venho alertando constantemente", e disse que os Estados Unidos imporão uma "TARIFA substancial (...) o mais rápido possível".

Ele também declarou que "iniciaria imediatamente uma investigação com base na Seção 301" sobre o que classificou como a prática da União Europeia de "ROUBAR" empresas americanas.

A Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 permite que Washington investigue práticas estrangeiras consideradas discriminatórias e responda com a imposição de tarifas.

Na quinta-feira, a União Europeia aplicou duas multas que totalizam 890 milhões de euros (R$ 5,11 bilhões) à gigante da tecnologia Google, decisão que ameaça as relações comerciais com os Estados Unidos.

Esse valor total representa a maior sanção já imposta por Bruxelas a uma empresa com base no Regulamento Europeu de Mercados Digitais (DMA), uma poderosa legislação europeia destinada a coibir abusos de posição dominante por parte das gigantes da tecnologia.

Após o anúncio, o representante comercial da Casa Branca (USTR), Jamieson Greer, advertiu que a multa representa "um verdadeiro risco para a manutenção da estabilidade (comercial) transatlântica".