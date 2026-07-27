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Trump diz que retomará ação militar "muito forte" se negociação com Irã fracassar

Presidente dos Estados Unidos afirmou que deu uma nova chance à diplomacia, mas que não pretende esperar muito tempo

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