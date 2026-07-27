Trump diz que retomará ação militar "muito forte" se negociação com Irã fracassar

O presidente dos EUA disse que não vai se dedicar muito tempo à diplomacia. FILIP SINGER / POOL / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27) ao site de notícias Axios que decidiu suspender os ataques ao Irã para dar uma nova chance às negociações com o país. Ele ressaltou, no entanto, que poderá ordenar uma retomada das operações militares caso a diplomacia fracasse.

— Estamos em negociações muito profundas com o Irã. Se elas não derem certo, voltaremos a tomar medidas militares muito fortes — afirmou o norte-americano.

Questionado sobre quanto tempo estaria disposto a dedicar à diplomacia, o presidente respondeu:

— Não muito tempo. Ou acontece rápido ou não acontece nada.

Negociações

Autoridades iranianas negaram ter solicitado negociações com os Estados Unidos e disseram que não há contatos em andamento. Segundo o governo, o foco do país, neste momento, é a defesa, após Washington e Teerã interromperem a sequência de ataques que durou treze noites consecutivas.

— As alegações de que o Irã solicitou negociações diretas são falsas — afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqaei, em coletiva divulgada pela agência IRNA.

Ele classificou a afirmação como uma "invenção" dos Estados Unidos, após Trump e o secretário de Estado, Marco Rubio, declararem que Teerã estaria "implorando" para negociar o fim da guerra.



Nesse contexto, o porta-voz iraniano ressaltou que a abordagem atual de Teerã está voltada para a defesa e não para a condução de negociações. Ele reforçou que "as únicas conversas em andamento" são as negociações bilaterais com Omã para a gestão do Estreito de Ormuz.



Após a cessação dos ataques, após treze dias de troca de bombardeios, Baqaei evitou falar em trégua e atribuiu esse cenário à "prudência" das Forças Armadas iranianas, alertando, no entanto, que "qualquer ação dos Estados Unidos receberá uma resposta imediata e contundente".