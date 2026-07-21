Trump diz que os EUA 'não terminaram de jeito nenhum' sua campanha contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (21), que "não terminou de jeito nenhum" sua campanha contra o Irã, e alertou que o próximo alvo militar poderia ser um complexo nuclear subterrâneo conhecido como Montanha Pickaxe.

Montanha Pickaxe é uma instalação nuclear enterrada em grande profundidade perto de Natanz, onde os serviços de inteligência ocidentais suspeitam que o Irã esteja construindo uma usina de enriquecimento não declarada.

"Vamos atingir essa área muito em breve, e com muita força", disse Trump, acrescentando que normalmente não anunciaria alvos militares, mas que "não há nada que (os iranianos) possam fazer a respeito".

Trump estimou que o Irã levaria mais de 20 anos para reconstruir os danos atuais, em declarações a jornalistas durante uma reunião na Casa Branca com o presidente libanês, Joseph Aoun.

"Se partíssemos agora, o Irã levaria 20, 25 anos para se reconstruir. Mas não terminamos de jeito nenhum", afirmou.

Duas semanas após a retomada das hostilidades com os Estados Unidos, o Irã intensificou, nesta terça-feira, seus ataques no Oriente Médio em uma guerra total, segundo Teerã, que ameaça se estender ao Mar Vermelho.