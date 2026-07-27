Trump diz que Irã solicitou reunião por meio de intermediários e que há chance para acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o Irã solicitou uma reunião por meio de intermediários e que Washington está tendo "boas conversas" com o país persa.

"Vamos ver o que acontece", disse ele a jornalista à bordo do Air Force One. "Irã quer se reunir e nós vamos nos reunir. Há uma chance de chegarmos a um acordo", enfatizou.

Questionado sobre a paciência com Teerã, Trump respondeu: "temos tempo de sobra". Ele também pontuou que ainda não conversou com a Arábia Saudita sobre o país se juntar aos Acordos de Abraão - acordos bilaterais sobre a normalização das relações entre países árabes com Israel. "Vamos usar o dinheiro do Irã para pagar pelos danos que eles causaram", acrescentou.

Sobre a reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prevista para terça-feira, 28, o republicano pontuou que ambos estão bem alinhados no que diz respeito ao Irã e que "Israel não sobreviveria" sem os EUA. Sobre as críticas de Netanyahu à venda de caças F-35 para a Turquia, o presidente pontuou que os turcos têm sido grandes aliados.

"Gostaria de ter mais munição; estão sendo fabricados muitos mísseis Patriot", frisou, repetindo que, assim que a guerra acabar, haverá uma grande queda nos preços.

O presidente americano também afirmou que irá perguntar ao presidente russo, Vladimir Putin, sobre as especulações de que a Rússia estaria ajudando o Irã. "Se a Rússia forneceu ao Irã imagens nossas, isso não surtiu efeito, mas não acho que eles tenham enviado imagens de satélite".

À respeito da reunião do Federal Reserve (Fed) desta semana, Trump salientou que o presidente da instituição, Kevin Warsh é "ótimo" e que ele fará a "coisa certa", embora haja um conselho para votar também.