Trump diz que Irã quer conversar e que é melhor suspender cortes de juros do que aumentar

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a dizer nesta quarta-feira, 15, que o Irã quer conversar com os Estados Unidos e que as forças militares persas estão debilitadas.

Em entrevista à Fox Business, o republicano afirmou que está aumentando a produção de defesa dos EUA "muito rapidamente". "Como exemplo, o sistema de defesa antimísseis Patriot, queremos que não seja necessário esperar um ano para obter algo, ou um ano e meio, ou dois anos. Queremos pronto em uma semana ou talvez menos", enfatizou.

O mandatório disse acreditar que a inflação no final do ano será menor do que agora e que os preços do petróleo vão cair. Segundo ele, é melhor suspender cortes das taxas de juros do que aumentá-las, ao comentar sobre o Federal Reserve (Fed).