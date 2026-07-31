Trump diz que Irã não terá mais capacidade militar e que está perdendo confiança em um acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 31, que, em breve, o Irã não terá mais nenhuma capacidade militar e que está perdendo a confiança em um acordo com Teerã em meio a "mentiras" do país persa.

"Eles ainda têm certa capacidade, mas em breve não terão mais; vamos atacá-los com toda a força", disse a repórteres em meio à reunião de Gabinete em Camp David. O republicano também voltou a comentar que o Irã está indo "mal" e está em um "momento difícil". "Iranianos foram desonestos e tem sido difícil lidar com eles", acrescentou, referindo-se ao memorando de entendimento. Ainda assim, Steve Witkoff, Jared Kushner, JD Vance e Marco Rubio estão participando de negociações, frisou.

Trump pediu que as empresas do setor de defesa ajam mais rápidas para entregar armamentos ao governo, mas não atribuiu a responsabilidade por ataques cibernéticos em Minnesota ao Irã. As autoridades de Minnesota estão investigando um ataque cibernético em grande escala que envolveu mais de 30 sistemas de abastecimento de água esta semana.

Segundo ele, o que aconteceu na Espanha vai acontecer nos EUA se os democratas ganharem as eleições de meio de mandato. Em um período de 24 horas, as autoridades espanholas estimam que mais de 49 mil migrantes cruzaram a fronteira de Marrocos para a Espanha, em Ceuta.