Trump diz que EUA vivem "nova era de ouro" ao proclamar 250 anos da independência

Em proclamação publicada pela Casa Branca por ocasião do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que o país vive o início de uma "nova Era de Ouro Americana" e prometeu ampliar a liderança dos EUA em áreas como inteligência artificial, exploração espacial e energia.

"A grande aventura americana, iniciada em 4 de julho de 1776, está apenas começando", afirmou Trump. Segundo ele, "nesta nova era de grandeza americana, continuaremos a reivindicar nossa soberania, restaurar nossa integridade territorial, defender a liberdade concedida por Deus e proclamada em nossa fundação, e proteger a herança, a história e a cultura que fizeram de nossa nação uma maravilha para todas as épocas".

Na proclamação, Trump também destacou planos para manter a liderança dos Estados Unidos em inovação. "Continuaremos a aventurar-nos pelo cosmos, levando americanos de volta à superfície lunar para sempre e avançando para fincar a bandeira americana nas dunas vermelhas de Marte. Conquistaremos as novas fronteiras da inteligência artificial e da descoberta quântica", escreveu.

O presidente ainda afirmou que seu governo buscará fortalecer a economia e a segurança do país. "Defenderemos nossos cidadãos e nosso modo de vida, respondendo a cada inimigo com força esmagadora e justiça inabalável. Restauraremos a lei e a ordem em nossas ruas e inauguraremos uma nova era de prosperidade, saúde, oportunidades e felicidade para todas as famílias americanas."

Ao encerrar a proclamação, Trump declarou que os Estados Unidos foram "concebidos pela providência, nascidos do sangue de heróis e sustentados através das gerações de patriotas amantes da liberdade" e concluiu: "Com a ajuda de Deus, prevaleceremos, tornando nossa amada Nação mais forte, mais orgulhosa, mais rica e maior do que nunca."

Democratas

Trump também afirmou que integrantes do Partido Democrata pretendem extinguir o filibuster no Senado e ampliar a composição da Suprema Corte caso retornem ao poder.

O filibuster é uma tática comumente usada pelo Senado americano para atrasar ou bloquear indefinidamente a votação de um projeto. Ao comentar o tema, Trump escreveu: "Os 'Dumocrats' (democratas burros) estão declarando abertamente que planejam ACABAR COM O FILIBUSTER se algum dia voltarem ao poder e AMPLIAR A SUPREMA CORTE."

Segundo Trump, uma eventual vitória democrata resultaria na incorporação de "dois Estados da esquerda radical", de "quatro senadores 'Dumocrat'", de novos integrantes da Câmara dos Representantes e na ampliação da Suprema Corte para 21 ministros. "O Partido Republicano nunca mais vencerá outra eleição", afirmou.

O presidente também disse que a mudança tornaria o Colégio Eleitoral "impossível de derrotar" e garantiria aos democratas "vitórias esmagadoras no voto popular".

Ao final da publicação, Trump voltou a defender que os republicanos reajam à possibilidade de mudanças nas regras do Senado. "Por quanto tempo vocês ainda vão permitir que isso aconteça com vocês? Eles vão ACABAR COM O FILIBUSTER na primeira hora, e eu vou estar sentado em casa, com lágrimas nos olhos, dizendo: 'EU AVISEI!'"