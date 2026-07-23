Trump diz que EUA usará fundos iranianos para pagar por danos à navegação

O presidente Donald Trump afirmou, nesta quinta-feira (23), que os Estados Unidos usarão os ativos iranianos congelados para pagar pelos navios e cargas danificados nos ataques no Golfo e em suas proximidades.

"Que esta declaração sirva para representar, até novo aviso, que, de agora em diante, qualquer dano causado a navios, cargas ou qualquer coisa relacionada a isso será pago com dinheiro iraniano que os Estados Unidos têm em sua posse e controlam", disse o republicano em sua rede Truth Social.