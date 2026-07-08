Trump diz que EUA provavelmente voltarão a atacar Irã hoje e minimiza esperança sobre acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que Washington "provavelmente" voltará a atacar o Irã "na noite de hoje", ao comentar a escalada das tensões com Teerã antes de uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara.

Trump voltou a acusar o Irã de descumprir o cessar-fogo diariamente e reiterou que, "com ou sem acordo", o país "nunca terá uma arma nuclear". Segundo ele, "não se trata de mudança de regime, mas de armas nucleares". O republicano também afirmou que o Irã "está se comportando de maneira péssima", disse que o país "foi destruído" e reconheceu que não sabe se haverá um acordo com Teerã, embora tenha admitido que as negociações "podem prosseguir".

"Eles não respeitam nenhum acordo. Não sei se teremos acordo. Fechamos algo e no dia seguinte eles mudam", explicou.

Mais cedo, Trump declarou que considera encerrado o acordo provisório com o Irã, apesar de permitir a continuidade das conversas. As declarações ocorrem horas após os EUA retomarem ataques contra alvos iranianos em resposta a ações contra embarcações comerciais no Estreito de Ormuz.

Sobre a guerra na Ucrânia, Trump avaliou que tanto Moscou quanto Kiev desejam um acordo para encerrar o conflito e disse acreditar que o presidente russo, Vladimir Putin, "quer concluir isso". O presidente americano classificou como "um sucesso" a reunião da Otan sobre a guerra e afirmou que ele e Zelensky "formaram um forte vínculo".