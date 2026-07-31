Trump diz que EUA deve ser 'muito cauteloso' ao permitir que Ucrânia produza mísseis Patriot

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (31) que seu país deve ser "muito cauteloso" ao permitir que a Ucrânia produza mísseis de defesa aérea Patriot, que Kiev declarou necessitar para se proteger dos ataques russos.

"São armas incríveis. Devemos ser muito cautelosos ao deixar que alguém as construa", afirmou Trump à imprensa na residência presidencial de Camp David.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reuniu com o mandatário americano durante mais de uma hora na Casa Branca no início da semana, em um momento em que Kiev e Moscou intensificaram os ataques mútuos a longa distância.

Após o encontro, Zelensky disse que Trump teria aceitado conceder à Ucrânia a permissão para produzir os mísseis Patriot. Mas o republicano apenas afirmou que "muitas coisas foram discutidas" e que "a reunião correu muito bem".

As relações entre os dois chefes de Estado melhoraram desde o início do segundo mandato de Trump, que no início do mês sugeriu que os ataques ucranianos em território russo poderiam ajudar a acabar com a guerra.

Segundo as Nações Unidas, o mês de junho foi o mais letal para os civis ucranianos desde abril de 2022, quando a Rússia aumentou o uso de mísseis balísticos de difícil interceptação.