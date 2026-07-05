Trump diz que discursará pelo 250º aniversário dos EUA 'aconteça o que acontecer'

O presidente americano, Donald Trump, disse que vai discursar em Washington, neste sábado (4), em comemoração do 250º aniversário dos Estados Unidos "aconteça o que acontecer", depois que o clima extremo obrigou a evacuação temporária de milhares de pessoas.

Um funcionário da Casa Branca e o comitê organizador 'Freedom 250' informaram que Trump agora deve fazer seu aguardado discurso no National Mall às 23h locais (00h de domingo, horário Brasília). O discurso será seguido por um show pirotécnico.

Horas antes do discurso previsto, fortes rajadas de vento atingiram o local e relâmpagos cruzaram o céu, o que levou as autoridades a ordenar que as pessoas presentes buscassem refúgio.

"Para sua segurança, orienta-se que todos os presentes saiam imediatamente", anunciaram as autoridades. Metade do público começou a se dirigir às saídas para buscar abrigo em museus próximos e prédios governamentais.

Mas logo começou uma confusão, quando parte dos presentes pensou que o local havia sido liberado. Alguns se lançaram sobre os controles de segurança, gritando "Ao ataque!" e "Trump! Trump!".

Em outros pontos, as autoridades seguiam tentando convencer as pessoas a se retirar.

"Quando há relâmpagos a menos de três milhas (5 km), a evacuação é obrigatória", explicou a uma família um agente do Serviço Secreto.

Um grupo de mais de 100 pessoas que estava perto do palco se recusou a partir, repetindo em coro "USA! USA! USA!" (EUA! EUA! EUA!).

Usando apitos, a polícia se dirigiu, então, àqueles que resistiam, obrigando-os a abandonar a área.