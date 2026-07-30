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"Passo fundamenal"

Trump diz que Conselho da Paz alcançou acordo histórico para desarmamento completo do Hamas

Texto prevê retirada gradual das forças israelenses e entrega da segurança de Gaza a nova polícia palestina

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Estadão Conteúdo

Patricia Lara

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS