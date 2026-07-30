Trump diz que Conselho da Paz alcançou acordo histórico para desarmamento completo do Hamas

Donald Trump publicou seu comunicado na rede social "Truth Social". Kamil Krzaczynski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que o Conselho de Paz alcançou um acordo histórico para desarmamento completo do Hamas em um passo fundamental para que Gaza seja administrada por um novo governo palestino.

O acordo será executado em fases estruturadas, disse o presidente americano na Truth Social: "À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses se retirarão, e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade de garantir a segurança de Gaza", afirmou.

"Ao mesmo tempo, Israel terá a segurança que merece, com Gaza deixando de ser utilizada como base para ataques terroristas", salientou.

O acordo foi citado como sendo um marco importante na implementação do Plano de 20 Pontos formulado por Trump para a região. O tratado foi mediado pelo Egito, Catar e Turquia, segundo o líder norte-americano.

"Com este acordo, Gaza ficará finalmente nas mãos de um novo governo palestino que serve ao seu POVO", pontuou.

O desarmamento do Hamas é a principal exigência para que o governo palestino assuma o poder e para que seja iniciado o processo de reconstrução da Faixa de Gaza, amplamente destruída durante os mais de dois anos de guerra.