Após nova troca de ataques, Trump diz que cessar-fogo com o Irã "acabou"

Declarações de Trump sobre o Irã foram feitas durante reunião de cúpula da Otan. FILIP SINGER / POOL / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que a trégua com o Irã "acabou" após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas. Trump chamou o Irã de "escória" e país governado por "malucos" depois que Teerã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo.

Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações do mandatário americano.

— No que me diz respeito, acabou — declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan em Ancara, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor. — É apenas uma perda de tempo lidar com eles.

— Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam — afirmou ainda o republicano.

O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho.

— Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos — acrescentou Trump.

Nova ofensiva

Na terça-feira (7), os Estados Unidos atacaram diferentes regiões do território iraniano. O governo norte-americano afirma que a ofensiva é uma resposta ao bombardeio de três navios comerciais que navegam pelo Estreito de Ormuz.

Nas redes sociais, Trump compartilhou um vídeo que mostrava explosões em uma área urbana, mas o republicano não deu detalhes sobre o bombardeio ou especificou a localização.

Segundo a TV estatal iraniana, diversas explosões teriam sido registradas na cidade de Sirik, próxima ao Estreito de Ormuz. O comando militar dos EUA afirmou em comunicado na rede social X que o Irã demonstrou "uma agressão injustificada, perigosa e que representa uma clara violação do cessar-fogo".

Já na madrugada desta quarta-feira, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter bombardeado 85 bases militares norte-americanas espalhadas entre o Bahrein e o Kuwait, no Oriente Médio. Um drone dos Estados Unidos também teria sido abatido na ofensiva.

Ataque a três navios

Na terça-feira, antes da resposta dos Estados Unidos, três navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Ormuz, segundo a agência britânica de segurança máxima UKMTO. O Catar denunciou um ataque do Irã contra uma de suas embarcações, o metaneiro Al Rekayyat.