Trump diz que atacará o Irã "com muita força" a partir da noite desta noite

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 13, que o país pretende atacar o Irã "com muita força" nesta noite e também na terça-feira, 14, dando continuidade à escalada na tensão entre Washington e Teerã.
Em entrevista a uma rádio americana, Trump disse que a decisão de retomar os ataques ocorre após frustrações com um memorando firmado com o Irã, que ele descreveu como "um teste". "E eles não o honraram", afirmou o republicano ao jornalista Hugh Hewitt.
Nas mesmas declarações, Trump também comentou a relação com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que mantém boa relação com o aliado, embora tenha reconhecido divergências pontuais. "Me dou muito bem com Netanyahu, apesar de termos algumas discordâncias e eu as comunico a ele", afirmou.
Trump ainda mencionou avanços nas negociações envolvendo o grupo palestino Hamas, dizendo que há "muito progresso" e que o grupo estaria se desarmando.