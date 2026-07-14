Trump diz acreditar que acordo com Irã ainda é 'possível'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 13, que acredita na possibilidade de um acordo com Irã, ainda que tenha mantido o discurso de que o governo americano busca acabar com qualquer capacidade de Teerã ameaçar o Estreito de Ormuz.

"Estamos avançando rápido contra o Irã. Destruímos as forças militares deles", disse Trump em cerimônia na Casa Branca. O presidente americano afirmou ainda que os EUA estão controlando o estreito, sem dar outros detalhes.

A disputa pelo controle do Estreito de Ormuz se agravou hoje com Estados Unidos oficializando o bloqueio naval ao Irã a partir de amanhã e elevando os temores sobre a resposta de Teerã.