Trump discute petróleo do Mar do Norte, comércio, minas em Ormuz em ligação com Burnham

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma conversa muito boa com o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham.

"Discutimos muitos assuntos, incluindo a excelente relação que temos mantido com o Reino Unido. Nos reuniremos em um futuro próximo para tratar de temas de interesse mútuo", afirmou Trump em publicação no X nesta segunda-feira, 20.

O presidente americano afirmou que os líderes discutiram o petróleo do Mar do Norte, comércio, a aliança militar, a remoção de minas no Estreito de Ormuz e muitos outros tópicos.

"A ligação foi interessante e correu muito bem. Desejei ao Primeiro-Ministro Burnham boa sorte e sucesso!", completou.