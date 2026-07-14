Trump desiste da taxa de 20% para navios no Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (14) que desistiu da taxa de 20% que pretendia impor aos navios que cruzam o Estreito de Ormuz, onde os Estados Unidos mantêm uma tensa disputa militar com o Irã.

A tarifa será substituída por "acordos comerciais e de investimento que os diversos Estados do Golfo farão nos Estados Unidos", declarou Trump em sua plataforma Truth Social.

"Esses investimentos serão ENORMES, mas, ao mesmo tempo, extraordinariamente bons para eles e para o seu futuro", acrescentou.

O Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo, "está aberto a TODO o tráfego marítimo, exceto para o Irã", alertou.

Trump anunciou o pedágio de 20% na segunda-feira, após ordenar a continuidade dos ataques contra as forças armadas iranianas, que, por sua vez, continuam atacando alvos militares dos EUA e de seus aliados no Oriente Médio.

O presidente, que afirma ter perdido a paciência com Teerã, também anunciou que, a partir das 17h00 (horário de Brasília) desta terça-feira, reimporá o bloqueio aos portos iranianos.

O Irã insiste que tem autoridade para controlar o estreito e que tem o direito de cobrar pedágio das empresas de navegação internacionais.